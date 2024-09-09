На фронті з'являться нові осколкові гранати українського виробництва
В Україні виробили аналоги радянських гранат Ф-1 та РГД-5. Міністерство оборони України вже дало дозвіл на їхнє використання у війську, повідомляють у пресслужбі відомства.
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Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації оборонну ручну осколкову гранату, яка є аналогом радянської Ф-1. Цей боєприпас призначений для ураження відкрито розташованої живої сили противника.
"Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Раніше у нас не було виробництва такого типу гранат", — повідомили в Міноборони.
Також у Міноборони прийняли на озброєння та кодифікували ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Український виробник вже налагодив серійне виробництво цих гранат, додали у відомстві.
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