"На голову не налезает": Климкин об увольнении Аласании

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании должен озвучить свои претензии к Зурабу Аласании, за чью отставку с должности председателя правления Общественного вещания он проголосовал, иначе - "это на голову не налезает". Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я не знаю, какие у наблюдательного советы вопрос к Зурабу, но они, по меньшей мере, должны быть озвучены. А также стать предметом общественного обсуждения, как, собственно, и должно быть при "общественном" вещании. А вообще, подобная ситуация за два месяца до выборов - это, простите, на голову не налезает", - написал министр.

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31 января наблюдательный совет НСТУ досрочно расторг контракт с Аласанией. Исполнять обязанности главы правления Общественного назначили ответственного за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры Николая Чернотицкого. Аласания заявил, что намерен судиться из-за этого.