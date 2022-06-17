UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На химзводе в Запорожской области вспыхнул пожар – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 00:02
На химзводе в Запорожской области вспыхнул пожар – ОВА - Фото
Пожар на химзаводе Коагулянт в Пологах (Фото - Telegram Запорізька обласна військова адміністрація)

16 июня вечером вспыхнул пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области. Об этом сообщает в Telegram Областная военная администрация. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что произошло возгорание складских помещений площадью 600 кв м. Для тушения привлечены пожарные службы.

Данные о пострадавших уточняются.

По данным ОВА, ситуация контролируемая, опасности для жителей области нет.

Пожар на химзаводе Коагулянт в Пологах (Фото – Telegram Запорізька обласна військова адміністрація)
  • В ночь на 9 июня Россия обстреляла Новобоварский район Харькова, обстрелы вызвали сильные пожары, погибли минимум два человека.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пожар запорожская область химзавод пологи
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 