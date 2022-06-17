На химзводе в Запорожской области вспыхнул пожар – ОВА
17.06.2022, 00:02
Пожар на химзаводе Коагулянт в Пологах (Фото - Telegram Запорізька обласна військова адміністрація)
16 июня вечером вспыхнул пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области. Об этом сообщает в Telegram Областная военная администрация.
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Сообщается, что произошло возгорание складских помещений площадью 600 кв м. Для тушения привлечены пожарные службы.
Данные о пострадавших уточняются.
По данным ОВА, ситуация контролируемая, опасности для жителей области нет.
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