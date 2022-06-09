Армия РФ ночью обстреляла Харьков: пожары тушили четыре часа, двое погибших – фото

Вчера ночью Россия обстреляла Новобоварский район Харькова, четыре часа бушевали пожары – погибли минимум два человека. Об этом сообщает областное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Обстрел был около 23:00, загорелись здания кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеки, также частично повреждено здание школы. Общая площадь пожаров составила 500 кв. м, 50 спасателей смогли ликвидировать все возгорания к 03:10.

По предварительным данным, погибли по меньшей мере два человека, еще четверо ранены. Окончательная информация выясняется.

Всего спасатели сделали вчера 34 оперативных выезда в Харьковской области: 27 из них – на ликвидацию пожаров, 16 из которых произошли из-за российских обстрелов. В результате пожаров пострадали жилые дома и хозяйственные сооружения.

Также сообщалось, что в результате вчерашних обстрелов в Харькове пропадал телесигнал.

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