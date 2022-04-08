На Каховском водохранилище оккупанты расстреляли из Градов лодку с эвакуирующимися: Вилкул

В Херсонской области российские оккупанты расстреляли из Градов лодку с людьми, которых эвакуировали с оккупированной территории. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Восстанавливая мирную жизнь в освобожденных селах Херсонской области, которыми мы сейчас занимаемся, мы все больше и больше сталкиваемся со страшными историями. Такими, например, как изнасилование 16-летней беременной девушки и 78-летней бабушки в одном из сел на ингулецком направлении", – рассказал Вилкул.

Глава ВА Кривого Рога рассказал, что утром 7 апреля российские оккупанты на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха "Світанок" в Марьянском Криворожского района расстреляли лодку, которая которая плыла со стороны Первомаевки Херсонской области.

В лодке были люди, которых эвакуировали с оккупированной части Херсонской области.

"Расстреляли на воде "Градами". На расстоянии 70-ти метров от берега. В лодке было 14 человек. Трое деток и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13-ти лет умер немного позже. Семь человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки", – рассказал Вилкул.

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Наталия Медведева

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