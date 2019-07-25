"На компромиссы не идем". Зеленский поговорил со "слугами народа"

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с будущими депутатами от партии Слуга народа, на которой заявил, что целью его команды является "менять страну", сообщил источник Украинской правды, присутствовавший на встрече. "Если у кого-то другая цель - можете оставлять мандат, чтобы мы потом вас же не выгоняли", - процитировал он Зеленского.

"Был месседж, что мы не идем ни на какие компромиссы - ни с другими людьми, ни с совестью. Еще были слова - "остаемся людьми", потому что нам всем потом смотреть людям в глаза", - рассказал источник.

Кроме Зеленского, на встрече присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир.

О том, что никакие кадровые вопросы на встрече не обсуждались, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на кандидата Даниила Гетманцева, кандидата в депутаты по списку Слуги народа. Такие решения, по его словам, должны быть приняты в течение ближайших недель.

Ранее сообщалось, что в Слуге народа анонсировали "курс молодого депутата". В Слуге народа ожидают, что по результатам курса партия начнет работать как "сыгранная команда" и буквально с первого дня работы нового созыва Рады предложит к принятию пакеты законопроектов, которых ожидают их избиратели и весь украинский народ.

На данный момент ЦИК обработаны 99,91% бюллетеней. В Верховную Раду проходят пять партий: Слуга народа - 43,16%, ОПЗЖ - 13,04%, Батькивщина - 8,18%, Евросолидарность - 8.10%, Голос - 5,82%.

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