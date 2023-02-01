На Кураховской ТЭС готовили диверсию, ГБР заявило о предотвращении – фото

Работники Госбюро расследований в ходе специальной операции предотвратили диверсию на Кураховской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, диверсию на Кураховской ТЭС готовил экс-правоохранитель с сообщником.

Как сообщается, после захвата оккупантами части Донецкой области сотрудник одного из правоохранительных органов региона начал работать на врага.

"Поддерживая идею "русского мира", фигурант планировал с использованием взрывчатки повредить Кураховскую ТЭС", – говорится в сообщении.

По информации ГБР, подозреваемый заранее спрятал взрывные устройства, боеприпасы и средства инициирования взрыва в специально обустроенном тайнике недалеко от ТЭС, на подконтрольной Украине территории.

"Совершить взрыв на "объекте" должен был его сообщник, с которым тот активно обсуждал планы диверсии", – заявляют следователи.

Как отмечается, работники ГБР узнали о подготовке диверсии в рамках расследования производства относительно государственной измены бывшего правоохранителя, проводившего фильтрационные мероприятия на одном из блокпостов временно оккупированной территории Донбасса.

Работники ГБР установили место нахождения тайника и предотвратили теракт, говорится в сообщении.

Экс-правоохранителя заочно уведомили о подозрении в государственной измене и в подготовке к совершению диверсии.

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Наталія Медведєва

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