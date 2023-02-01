UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Кураховской ТЭС готовили диверсию, ГБР заявило о предотвращении – фото

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 10:55
На Кураховской ТЭС готовили диверсию, ГБР заявило о предотвращении – фото - Фото
Фото: ГБР

Работники Госбюро расследований в ходе специальной операции предотвратили диверсию на Кураховской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным следствия, диверсию на Кураховской ТЭС готовил экс-правоохранитель с сообщником.

Как сообщается, после захвата оккупантами части Донецкой области сотрудник одного из правоохранительных органов региона начал работать на врага.

"Поддерживая идею "русского мира", фигурант планировал с использованием взрывчатки повредить Кураховскую ТЭС", – говорится в сообщении.

По информации ГБР, подозреваемый заранее спрятал взрывные устройства, боеприпасы и средства инициирования взрыва в специально обустроенном тайнике недалеко от ТЭС, на  подконтрольной Украине территории.

На Кураховской ТЭС готовили диверсию, ГБР заявило о предотвращении – фото

"Совершить взрыв на "объекте" должен был его сообщник, с которым тот активно обсуждал планы диверсии", – заявляют следователи.

Как отмечается, работники ГБР узнали о подготовке диверсии в рамках расследования производства относительно государственной измены бывшего правоохранителя, проводившего фильтрационные мероприятия на одном из блокпостов временно оккупированной территории Донбасса.

Работники ГБР установили место нахождения тайника и предотвратили теракт, говорится в сообщении.

На Кураховской ТЭС готовили диверсию, ГБР заявило о предотвращении – фото

Экс-правоохранителя заочно уведомили о подозрении в государственной измене и в подготовке к совершению диверсии.

Читайте также: СБУ задержала в Киеве агента ФСБ из Крыма, который должен был готовить диверсии: фото

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
диверсия гбр Кураховская ТЭС
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 