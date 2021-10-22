На нардепа Устинову в Раде упал дверной засов

На нардепа Голоса Александру Устинову в Верховной Раде упал дверной засов. Об этом она написала в Facebook.

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Также вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила в Facebook, что Устиновой оказали медицинскую помощь и "все на контроле".

В августе 2021-го Устинова заявила, что на ее квартиру наложили арест, а машину объявили в розыск.

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Владислава Михайленко

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