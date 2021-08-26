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Нардеп Устинова заявила, что на ее квартиру наложили арест, а машину объявили в розыск

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 12:35
Нардеп Устинова заявила, что на ее квартиру наложили арест, а машину объявили в розыск - Фото
Александра Устинова (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нардеп Голоса Александра Устинова заявила, что на ее квартиру наложили арест, а машину объявили в розыск. Об этом она написала в Facebook.

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Устинова утверждает, что машину объявили в розыск, а на квартиру наложили арест из-за того, что она должна оплатить почти 80 000 грн морального ущерба замглавы Главного слественного управления Нацполиции Евгению Шевцову, с которым у нее был конфликт в 2020 году.

Нардеп говорит, что такое решение принял Печерский суд Киева. Устинова утверждает, что суд был в феврале, а узнала она о нем лишь в июле, когда получила уведомление в приложении Дія об исполнительном производстве.

Устинова написала в комментариях, что сроки апелляции на судебное решение истекли, однако их возобновили. "Проблема в том, что пока не пройдет апелляция, все под арестом", – добавила нардеп.

LIGA.net обратилась за комментарием в Нацполицию.

Конфликт между Устиновой и Шевцовым произошел в марте 2020-го. Тогда вышло расследование Bihus.info, в котором утверждалось, что жена Шевцова пополам с сыном экс-замглавы киевского СБУ Евгения Филимонова якобы получила в подарок нежилое помещение в центре Киева.

Устинова начала собирать подписи депутатов, чтобы обратиться к на тот момент главе МВД Арсена Авакова с просьбой проверить Шевцова.

Шевцов в ответ написал пост в Facebook, в котором грубо выразился в адрес Устиновой, а затем удалил его.

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Марк Сировой
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полиция арест голос розыск автомобиль квартира Александр Устинова евгений шевцов
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