Во фракции Голос заявили, что сменили своего главу. Партия опровергает

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Фракция Голос на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя Ярослава Железняка. Временно исполнять обязанности главы фракции будет заместитель руководителя фракции Роман Костенко. Об этом в Facebook сообщила депутат фракции Александра Устинова.

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По ее словам, за это решение проголосовали 11 народных депутатов, или большинство членов фракции.

Письмо с соответствующим решением направлено спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

Справка. Роман Костенко – ветеран войны на Донбассе, один из защитников Донецкого аэропорта.

Ярослав Рущишин, народный депутат и один из лидеров Голоса во Львове, сказал: "Я представляю позицию крупнейшей партийной организации, которая требует увольнения руководителя фракции и партии. Именно поэтому нами было принято решение об увольнении главы фракции, ведь это то, что мы должны сделать, чтобы перезапустить работу Голоса, которая последние полгода была заблокирована".

Железняк при этом утверждает, что решение о смене главы фракции не было принято.

"С удивлением узнал, что коллеги из так называемой Справедливости что-то там себе придумали и заявляют о кадровых изменениях во фракции Голос. Напомню, что согласно положению о фракции Голос, такое решение принимается 14 голосами. Даже если бы такое решение было (спойлер: не было), плохо, что никто Регламент и Положение о фракции так и не прочитал", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 20:20. Партия Голос заявила, что информация о якобы снятии Железняка с должности главы фракции не соответствует действительности.

"Согласно положению о фракции, назначение и освобождение председателя фракции и его заместителей происходит не менее 2/3 голосов от состава фракции. Призываем коллег воздержаться от провокаций и распространения заведомо ложной информации", – говорится в заявлении.

29 марта 2021 года 10 нардепов из Голоса потребовали провести съезд партии и переизбрать руководство.

7 июня телеведущий Сергей Притула заявил, что покидает Голос. По его мнению, Голос "не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства" партии, "отдалился до точки невозврата" от первоначальных основ.

9 июня Ярослав Юрчишин сообщил в Facebook, что руководство партии сделало предупреждение о возможном исключении из политсилы ему лично, а также депутатам Соломии Бобровской, Роману Лозинскому, Галине Васильченко, Наталье Пипе, Александре Устиновой.

10 июня из партии Голос вышли 15 членов Винницкого отделения.

16 июня 10 нардепов Голоса заявили о создании отдельной депутатской группы Справедливость.

Вадим Ребрина

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