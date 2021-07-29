Семеро нардепов Голоса заявили о выходе из партии из-за "узурпации власти" Кирой Рудик

Несколько нардепов фракции Голос в Раде – семеро членов депутатской группы Справедливость – заявили о выходе из партии. Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин у себя в Facebook.

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Он объяснил решение "узурпацией власти Кирой Рудик".

Из партии решили выйти также Роман Лозинский, Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Александра Устинова, Владимир Цабаль и Ольга Стефанишина. При этом нардепы не заявляли о выходе из фракции.

В комментарии LIGA.net Юрчишин уточнил, что заявили о готовности выйти из партии якобы и некоторые другие нардепы, но когда именно это произойдет и произойдет ли вообще – пока неясно.

Депутаты из созданной в июне группы Справедливость на своих страницах в соцсети заявляют, что "большинство нардепов" не будут участвовать в съезде и выходят из партии. По их словам, руководство в лице Рудик якобы "искусственно создало условия", при которых "75% партийцев и местных депутатов" не будут представлены на съезде. Съезд партии якобы формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных на местах, а из "лояльности к руководству".

"Голоса больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека – Киры Рудик, которая (партия) существует исключительно на бумаге", – сказано в постах нардепов.

Пресс-служба Голоса в комментарии LIGA.net сообщила, что благодарна коллегам за совместную работу и с уважением относится к их решению выйти из партии, так как "действительно последние события показывают, что совместная работа по строительству партии невозможна". При этом в Голосе заявляют, что "базовых идеологических разногласий" у них с коллегами якобы нет.

В Голосе подчеркнули, что нардепы, которые решили выйти из партии, все равно должны продолжить выполнять программу, с которой Голос шел в Раду.

Как известно, сегодня, 29 июля, проходит съезд партии Голос. Пресс-служба партии сообщила в Facebook, что на съезде "делегаты выразили поддержку Кире Рудик".

"Отвечая на запрос части партийцев, был поставлен на голосование вопрос доверия председателю партии. 86% делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии", – сказано в сообщении.

29 марта 2021 года 10 нардепов из Голоса потребовали провести съезд партии и переизбрать руководство.

7 июня телеведущий Сергей Притула заявил, что покидает Голос. По его мнению, Голос "не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства" партии, "отдалился до точки невозврата" от первоначальных основ.

9 июня Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство партии сделало предупреждение о возможном исключении из политсилы ему лично, а также депутатам Соломии Бобровской, Роману Лозинскому, Галине Васильченко, Наталье Пипе, Александре Устиновой.

10 июня из партии Голос вышли 15 членов Винницкого отделения.

16 июня сообщалось, что половина фракции Голос, заявили о создании отдельной депутатской группы Справедливость. Пресс-служба Голоса заявила, что создание депутатских групп в рамках фракции противоречит регламенту Рады.

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Оксана Житнюк , Юрий Смирнов

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