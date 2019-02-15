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15.02.2019, 15:52

На новые ракеты и БТРы: в бюджет конфисковали почти 1,5 млрд грн

На новые ракеты и БТРы: в бюджет конфисковали почти 1,5 млрд грн - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд зачислил деньги в бюджет в порядке спецконфискации, сообщили в ГПУ

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Сегодня решением Апелляционного суда Черкасской области в государственный бюджеты зачислены в порядке спецконфискации 1 млрд 478 млн грн, сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

"Это значит, что армия получит новые ракеты, птурсы (противотанковые управляемые ракетные снаряды – ред.), бронемашины, системы управления огня", - уточнил Луценко будущее использование денег. Кроме того, деньги используют для завершения комплексной системы обустройства государственной границы.

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Ранее сегодня Луценко поручил Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассмотреть, стоит ли открывать уголовное производство по сообщениям о якобы незаконном обогащении лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко.

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Теги: деньги, бюджет, спецконфискация
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