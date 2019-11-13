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На ОБСЕ в переговорах об обмене нельзя рассчитывать - Лутковская

На ОБСЕ в переговорах об обмене нельзя рассчитывать - Лутковская - Фото
Лутковская будет настаивать на встрече в любом формате (Фото: LIGA.net)
13.11.2019, 14:48

Представитель Украины считает, что переговоры по обмену пленными сорваны

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Валерия Лутковская заявляет, что в переговорах в Минске нельзя рассчитывать на поддержку ОБСЕ. Об этом она написала в Facebook

12 ноября, по словам Лутковской, не состоялось заседание гуманитарной подгруппы, на котором должен был рассматриваться вопрос освобождения заложников в ОРДЛО. По ее словам, со стороны ОРДЛО не поступало никаких подтверждений о людях, которых предполагается освободить.

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"Мы не обсудим не только вопрос взаимного освобождения, мы не обсудим вопрос поиска и передачи тел тех, кто считается пропавшим без вести, мы не обсудим вопрос открытия новых пунктов пропуска", - написала она.

Лутковская говорит, что Украина настаивает на встрече "в любом формате".

"Мне жаль, что в этом процессе Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ", - резюмировала она.

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