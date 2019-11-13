На ОБСЕ в переговорах об обмене нельзя рассчитывать - Лутковская

Лутковская будет настаивать на встрече в любом формате (Фото: LIGA.net)

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Валерия Лутковская заявляет, что в переговорах в Минске нельзя рассчитывать на поддержку ОБСЕ. Об этом она написала в Facebook.

12 ноября, по словам Лутковской, не состоялось заседание гуманитарной подгруппы, на котором должен был рассматриваться вопрос освобождения заложников в ОРДЛО. По ее словам, со стороны ОРДЛО не поступало никаких подтверждений о людях, которых предполагается освободить.

Читайте также: Украина завершила отвод войск в Петровском - штаб ООС

"Мы не обсудим не только вопрос взаимного освобождения, мы не обсудим вопрос поиска и передачи тел тех, кто считается пропавшим без вести, мы не обсудим вопрос открытия новых пунктов пропуска", - написала она.

Лутковская говорит, что Украина настаивает на встрече "в любом формате".

"Мне жаль, что в этом процессе Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ", - резюмировала она.