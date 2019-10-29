Сайдик: Готовится большой обмен пленными

Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)

Сегодня, 29 октября, в Минске гуманитарная рабочая группа трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины продолжила дискуссию по обмену пленными. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

По словам Сайдика, идет очень серьезная работа, готовится большой обмен.

Отмечается также, что спецпредставитель ОБСЕ назвал разведение сил в Золотом большим шагом вперед и отметил существенный прогресс по восстановлению моста в Станице Луганской.

Сообщается, что дипломат посетовал, что, как и в прошлый раз, не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня. "Число нарушений хотя и остается ниже, чем до начала перемирия, но продолжает колебаться", - констатировал Сайдик.

Отмечается, что следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 12 ноября.

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