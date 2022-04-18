На освобожденных территориях полиция обнаружила более 1000 тел мирных жителей

На освобожденных от российских оккупантов территориях Украины полиция обнаружила более тысячи тел погибших и замученных мирных жителей. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев.

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Тела обнаружены в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской областях и в отдельных районах Николаевской области.

При этом Пантелеев отметил, что указанная информация не окончательна. Сейчас тела идентифицируют, проводят вскрытия и опознания. После проведения необходимых следственных действий тела погибших отдают их родственникам для захоронения.

Также полиция проводит розыск без вести пропавших мирных жителей. Открыто более 900 уголовных дел по таким фактам.

Для родственников погибших или пропавших без вести работает круглосуточная горячая линия. По номеру 0 894 201 867 можно получить информацию о розыске и захоронении.

Кроме того, полиция задокументировала факты незаконного лишения свободы оккупантами более 500 мирных жителей.

Всего за весь период войны полиция открыла 7419 уголовных дел по фактам совершения преступлений российскими, беларускими военными и их пособниками на территории Украины. 5413 преступлений касаются нарушения законов и обычаев войны, свыше 1663 — посягательства на неприкосновенность и территориальную целостность Украины. 269 уголовных дел открыто по статье о коллаборационной деятельности.

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Вадим Ребрина

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