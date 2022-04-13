В освобожденной Киевской области обнаружено более 720 погибших мирных жителей – МВД

На освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области обнаружено более 720 погибших мирных жителей. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Министерство внутренних дел.

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"Количество обнаруженных и осмотренных тел погибших мирных граждан в Киевской области в результате российской агрессии составляет уже более 720 человек, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести", – сказал Небитов.

С начала войны в Киевской области открыто более 3050 уголовных производств по преступлениям, совершенным российскими военными.

Во время военного положения полицейские зарегистрировали 233 уголовных производства по посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а за нарушение законов и обычаев войны расследуют 1463 факта.

Правоохранители зарегистрировали более 150 фактов мародерства и уже сообщили о подозрении 35 лицам, зарегистрировали более 30 уголовных производств по коллаборационной деятельности, собрали материалы по содействию агрессору и уже сообщили о подозрении пяти лицам.

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Наталия Медведева

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