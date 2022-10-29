На освобожденных территориях трех областей найдено уже более тысячи тел погибших – МВД
На освобожденных от захватчиков территориях Донецкой, Харьковской и Херсонской областей полиция обнаружила 1077 тел погибших. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
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По его словам, в Донецкой области обнаружили 268 тел, из них идентифицировано 175; в Харьковской области – 765 тел, из них предварительно идентифицировано 453; в Херсонской – 44 тела, из которых три идентифицированы.
Монастырский заметил, что сложность состоит в том, что идентификация проводится посредством анализа ДНК. По его словам, на ДНК-экспертизу очередь уже на два месяца вперед.
Министр также рассказал, что на деоккупированных территориях обнаруживают пыточные россиян. В Харьковской области, по его словам, выявлено 23 пыточные, одну нашли в Донецкой области и еще три – в Херсонской.
- 20 октября Нацполиция сообщила, что завершила следственные действия на крупнейшем массовом захоронении, выявленном после деоккупации Лимана Донецкой области. В городе были обнаружены два массовых захоронения – в одном были похоронены гражданские, в другом – защитники Украины. В этих двух захоронениях изъяты тела 146 человек – 111 гражданских и 35 военнослужащих.
- 26 октября полиция Харьковской области начала эксгумацию на месте массового захоронения украинских военных, погибших в апреле во время отступления.
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