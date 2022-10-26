В Харьковской области начали эксгумацию тел военных ВСУ, погибших при отступлении в апреле

Сегодня, 26 октября, полиция Харьковской области начала эксгумацию на месте массового захоронения украинских военных, которые погибли в апреле во время отступления. Об этом сообщил начальник областной полиции Владимир Тимошко.

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По свидетельствам местных жителей, в апреле российские оккупанты собрали тела погибших украинских военных в два грузовика, довезли на кладбище и сбросили в яму.

Оккупанты не сделали отметки о погребении, местные жители самостоятельно поставили кресты и ухаживали за могилой.

Как отмечается, сегодня из-за ливня полиция смогла поднять только три тела.

"В общей сложности там находится около 17 военнослужащих. Следственные действия продлятся несколько дней", – говорится в сообщении.

20 октября Нацполиция сообщила, что завершила следственные действия на наиболее крупном массовом захоронении, выявленном после деоккупации Лимана Донецкой области.

Ранее сегодня сообщалось, что на деоккупированных после полномасштабного вторжения России территориях Украины уже эксгумировали около тысячи тел погибших героев и мирных граждан.

Наталія Медведєва

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