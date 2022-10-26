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В Харьковской области начали эксгумацию тел военных ВСУ, погибших при отступлении в апреле

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 20:28
В Харьковской области начали эксгумацию тел военных ВСУ, погибших при отступлении в апреле - Фото
Фото: Нацполиция Харьковской области

Сегодня, 26 октября, полиция Харьковской области начала эксгумацию на месте массового захоронения украинских военных, которые погибли в апреле во время отступления. Об этом сообщил начальник областной полиции Владимир Тимошко.

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По свидетельствам местных жителей, в апреле российские оккупанты собрали тела погибших украинских военных в два грузовика, довезли на кладбище и сбросили в яму.

Оккупанты не сделали отметки о погребении, местные жители самостоятельно поставили кресты и ухаживали за могилой.

Как отмечается, сегодня из-за ливня полиция смогла поднять только три тела.

"В общей сложности там находится около 17 военнослужащих. Следственные действия продлятся несколько дней", – говорится в сообщении.

В Харьковской области начали эксгумацию тел военных ВСУ, погибших при отступлении в апреле

В Харьковской области начали эксгумацию тел военных ВСУ, погибших при отступлении в апреле
  • 20 октября Нацполиция сообщила, что завершила следственные действия на наиболее крупном массовом захоронении, выявленном после деоккупации Лимана Донецкой области.
  • Ранее сегодня сообщалось, что на деоккупированных после полномасштабного вторжения России территориях Украины уже эксгумировали около тысячи тел погибших героев и мирных граждан. 
Наталія Медведєва
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харьковская область эксгумация
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