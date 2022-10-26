В Харьковской области начали эксгумацию тел военных ВСУ, погибших при отступлении в апреле
Сегодня, 26 октября, полиция Харьковской области начала эксгумацию на месте массового захоронения украинских военных, которые погибли в апреле во время отступления. Об этом сообщил начальник областной полиции Владимир Тимошко.
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По свидетельствам местных жителей, в апреле российские оккупанты собрали тела погибших украинских военных в два грузовика, довезли на кладбище и сбросили в яму.
Оккупанты не сделали отметки о погребении, местные жители самостоятельно поставили кресты и ухаживали за могилой.
Как отмечается, сегодня из-за ливня полиция смогла поднять только три тела.
"В общей сложности там находится около 17 военнослужащих. Следственные действия продлятся несколько дней", – говорится в сообщении.
- 20 октября Нацполиция сообщила, что завершила следственные действия на наиболее крупном массовом захоронении, выявленном после деоккупации Лимана Донецкой области.
- Ранее сегодня сообщалось, что на деоккупированных после полномасштабного вторжения России территориях Украины уже эксгумировали около тысячи тел погибших героев и мирных граждан.
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