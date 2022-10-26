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На освобожденных от оккупантов территориях эксгумировали около тысячи тел погибших

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 13:49
На освобожденных от оккупантов территориях эксгумировали около тысячи тел погибших - Фото
Фото: Нацполиция

В результате поисковой работы Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавшим без вести, Олега Котенко, на деоккупированных после полномасштабного вторжения России территориях Украины уже эксгумировали около тысячи тел погибших героев и мирных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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В частности, около 450 тел найдено в Изюме – на месте одного из самых массовых захоронений.

"Открываются шокирующие факты зверств оккупантов: среди погибших не только военные, но и гражданские – взрослые и дети. Но точные данные станут известны только после экспертизы", – говорится в сообщении.

В Минреинтеграции напомнили номер горячей линии уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные дни сообщения принимаются у Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21. Сообщить о пропавших лицах можно непосредственно уполномоченному: (099) 792-01-26.

  • 20 октября Нацполиция сообщила, что завершила следственные действия на наиболее крупном массовом захоронении, выявленном после деоккупации Лимана Донецкой области. В городе были обнаружены два массовых захоронения – в одном были похоронены гражданские, в другом – защитники Украины. В этих двух захоронениях изъяты тела 146 человек – 111 гражданских и 35 военнослужащих.
Вадим Ребрина
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убийство оккупация изюм массовое захоронение эксгумация Минреинтеграции
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