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На Пасху россияне понесли наибольшие потери на Северодонецком направлении

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2022, 10:42
На Пасху россияне понесли наибольшие потери на Северодонецком направлении - Фото
Фото - Генштаб ВСУ

Наибольшие потери на Пасху наблюдались на Северодонецком направлении – это 30-я отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии ВС РФ, сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери россиян с 24 февраля по 24 апреля ориентировочно составили:

- около 21 900 личного состава;
– 884 танка;
– 2258 боевых бронированных машин;
– 411 артиллерийских систем;
– 149 РСЗО;
– 69 средств ПВО;
– 181 самолет;
– 154 вертолета;
– 1566 единиц автомобильной техники;
– 8 кораблей/катеров;
– 76 цистерн с ГСМ;
– 201 БПЛА оперативно-тактического уровня;
– 28 единиц спецтехники;
– 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

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Генштаб ВСУ война потери врага
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