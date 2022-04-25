На Пасху россияне понесли наибольшие потери на Северодонецком направлении
25.04.2022, 10:42
Фото - Генштаб ВСУ
Наибольшие потери на Пасху наблюдались на Северодонецком направлении – это 30-я отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии ВС РФ, сообщили в Генштабе ВСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Общие боевые потери россиян с 24 февраля по 24 апреля ориентировочно составили:
- около 21 900 личного состава;
– 884 танка;
– 2258 боевых бронированных машин;
– 411 артиллерийских систем;
– 149 РСЗО;
– 69 средств ПВО;
– 181 самолет;
– 154 вертолета;
– 1566 единиц автомобильной техники;
– 8 кораблей/катеров;
– 76 цистерн с ГСМ;
– 201 БПЛА оперативно-тактического уровня;
– 28 единиц спецтехники;
– 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии