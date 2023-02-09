На Рамштайне обсудят неотложные потребности Украины на фоне годовщины вторжения – Пентагон

На девятом заседании в формате "Рамштайн", которое состоится 14 февраля, союзники обсудят неотложные потребности Украины на фоне годовщины полномасштабного вторжения России. Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

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По его словам, министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли планируют на следующей неделе отправиться в Брюссель для проведения девятого заседания Контактной группы по обороне Украины.

Кроме того, Остин примет участие в совещании министров обороны НАТО в штаб-квартире НАТО, которое также состоится на следующей неделе.

Райдера спросили, будет ли обсуждаться предоставление Украине истребителей. Он не дал прямого ответа.

"Как мы уже говорили ранее, мы собираемся продолжать тесно консультироваться с украинцами, с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы определить, каковы их самые неотложные потребности в области безопасности, и мы собираемся очень усердно работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы предоставить им возможность добиться успеха на поле боя", – сказал спикер Пентагона.

Он подчеркнул, что неотложные потребности Украины будут активно обсуждаться союзниками, особенно в связи с приближением годовщины незаконного вторжения России в Украину.

"Это будет очень предметная дискуссия, возможность рассмотреть достигнутый прогресс, а также то, что необходимо сделать, чтобы помочь им в будущем", – сказал Райдер.

Джонсон призывает дать Украине истребители: "Нечего терять и можно получить все, отправив самолеты прямо сейчас".

8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие британские самолеты в перспективе могут быть отправлены в Украину.

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Наталія Медведєва

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