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На российских оккупантов в Херсонской области работает бывший глава СБУ

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 23:10
На российских оккупантов в Херсонской области работает бывший глава СБУ - Фото
Фото: СБУ

Бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко работает на оккупантов. Об этом свидетельствует информация Единого государственного реестра юридических лиц РФ, в котором он указан как руководитель созданной оккупантами "государственной службы безопасности Херсонской области".

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Информация об участии Якименко в установлении в Херсонской области оккупационного режима появилась еще в начале июня, указывает местное издание "Мост", но только сейчас она нашла свое подтверждение.

На российских оккупантов в Херсонской области работает бывший глава СБУ

Якименко возглавлял СБУ в последний год правления Виктора Януковича и убежал из Киева 22 февраля 2014 года. В апреле 2014 года он был объявлен в розыск по подозрению в превышении власти или служебных полномочий, а в марте 2015 года ему предъявлено обвинение в незаконном объявлении антитеррористической операции во время Майдана.

Решением Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля 2021 года Якименко был лишен военного звания и государственной награды.

  • Оккупационную администрацию Украины возглавляет другой предатель – бывший мэр Херсона Владимир Сальдо.
Андрій Водяний
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Александр Якименко сбу Херсонская область
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