На сайте Одесского горсовета разместили ссылку на сайт с агитацией за Труханова

При этом на данном ресурсе указаны контакты Одесского горсовета

На официальном сайте Одесского горсовета разместили ссылку на сайт с предвыборной агитацией кандидата в мэры города, действующего мэра Геннадия Труханова. На это обратила внимание Гражданская сеть Опора.

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Во вкладке "Городская власть" есть вкладка "Онлайн-платформа отчетности Одесского городского головы", при клике на которую пользователь перенаправляется на другой сайт — truhanov.od.ua. На главной странице этого сайта на фоне улыбающегося Труханова размещена надпись "Доверяй делам". Точно такое же название имеет партия, которая выдвинула Труханова в мэры.

На этом сайте есть биография действующего мэра, новости о его деятельности на посту городского головы, отчеты о его работе, а также предвыборная программа с нанесенными на городскую карту объектами строительства, благоустройства, ремонта городской инфраструктуры, выполненными за счет бюджета в течение 2015-2020 годов.

При этом на данном ресурсе указаны контакты Одесского горсовета.

Согласно опросу КМИС, если бы местные выборы проходили в начале сентября, 46,6% опрошенных респондентов в Одессе проголосовали бы за Труханова, 34% поддержали бы партию Доверяй делам.

Вадим Ребрина

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