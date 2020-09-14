Выборы в Одессе. Самые высокие рейтинги – у Труханова и его партии: опрос КМИС
По данным опроса, нынешний мэр Одессы имеет все шансы победить в первом туре
46,6% опрошенных респондентов в Одессе готовы поддержать нынешнего мэра Геннадия Труханова на местных выборах в октябре, 34% поддерживают партию Доверяй делам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
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Если бы выборы мэра города проходили в начале сентября, то Труханов мог бы победить в первом туре: среди определившихся с кандидатом его рейтинг составляет 61%.
На втором месте идет депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович (8%), далее — нардеп от Слуги народа Олег Филимонов (5,5%).
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Большая часть опрошенных (47%) считает, что местные партии более эффективны, чем всеукраинские. Обратной точки зрения придерживаются 30% одесситов.
На выборах в Одесский городской совет наибольшая поддержка среди тех, кто определился у партии Доверяй делам — 46,6%, ее антирейтинг составляет 4,3%. За ОПЗЖ готовы проголосовать 17% избирателей (антирейтинг — 7,4%). Далее идут СН — 9,1% поддержки (11,8%) и Европейская солидарность — 5,6% (33,3%).
Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.
Результаты выборов в Областной совет области несильно отличаются от городских. Партия Доверяй делам имеет 47,4% поддержки среди определившихся. За ОПЗЖ готовы проголосовать 20% респондентов, за СН — 10%, Партию Шария — 5,9%, за ЕС — 5,6%.
По данным исследования, к Труханову позитивно относятся 61% горожан. Отрицательно — 15,5%.
Далее по этому показателю идут глава Интернет партии Дмитрий Голубов (33,2% против 14,3%), бывший председатель Одесского облсовета времен Януковича Николай Скорик (30,7% против 18,1%), Вадим Рабинович (32,5% против 23,7%).
- Ранее почти одесситов, по данным исследования центра Разумкова за июнь, заявили, что поддержали бы действующего мэра Труханова на выборах.
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Согласно опросу группы Рейтинг, больше всего киевлян готовы проголосовать за партию мэра УДАР. На втором месте - Европейская солидарность, за ней - Слуга народа.
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