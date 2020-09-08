Слуга народа - третья. За кого готов проголосовать Киев - опрос группы Рейтинг

Согласно опросу, больше всего киевлян готовы проголосовать за партию мэра УДАР. На втором месте - Европейская солидарность, за ней - Слуга народа

Партия Слуга народа заняла бы лишь третье место с 10,7% голосов, если бы выборы в Киевсовет достоялись в ближайшее время. Об этом говорится в результатах опроса группы Рейтинг.

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Социологи получили такие данные от респондентов, которые уже определились с выбором и намерены голосовать:

- УДАР – 28,6% голосов (в августовском опросе Центра Разумкова - 19,8%) ;

- Европейская солидарность – 14% (11,4%);

- Слуга народа – 10,7% (15%);

- Победа Пальчевского – 6,9% (7,1%);

- ОПЗЖ – 6,8% (10,6%);

- Голос – 6,5% (4%);

- Батькивщина – 6,4% (5,5%);

- Сила и честь – 5,5% (5,1%);

- Партия Шария – 3,8% (3,5%);

- Другие партии – менее 3%;

- Не определились – 13%.

Опрос проводился с 31 августа по 1 сентября среди 1200 совершеннолетних киевлян методом телефонного интервью с использованием компьютера. Выборка репрезентативна по полу и возрасту. Статистическая погрешность – не более 2,8%.

В июльском опросе Центра Разумкова лидировала Евросолидарность (20,4%), Слуга народа (19,3%) была на втором месте, УДАР (11,5%) - на третьем. опрос группы Рейтинг.

опрос группы Рейтинг. В середине августа, согласно опросу Центра Разумкова, УДАР вышел на первое место (19%). За ним расположились Слуга народа (15%), ОПЗЖ (11,5%) и Евросолидарность (11,4%).

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Марк Сировой

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