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Стерненко: Дело против меня будут слушать в Одессе, где на суды влияет Труханов

25.08.2020, 15:26
Стерненко: Дело против меня будут слушать в Одессе, где на суды влияет Труханов - Фото
Сергей Стерненко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

По мнению Сергея Стерненко, на одесские суды влияет мер города Геннадий Труханов, который, как считает подсудимый, и заказал нападения на него

Верховный суд отказал активисту Сергею Стерненко в изменении меры подсудности, а также постановил, что судебные заседания будут проводиться в Приморском суде Одессы. Об этом в своем Twitter-аккаунте сам подсудимый.

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Сторона Стерненко настаивала на том, чтобы заседания проводились в Киеве, потому что и обвиняемый, и потерпевший проживают в столице. Однако, коллегия судей под председательством судьи Слинько решила, что суд будет проходить в Приморском суде Одессы.

"Решение приняла коллегия под председательством судьи Слинько, который признан недобросовестным и раньше оставлял в силе приговоры Павличенко и Луценко", - отметил подсудимый.

Также он добавил, что на одесские суды оказывает влияние мер города Геннадий Труханов, который, по его мнению, и заказал нападения на него.

Ранее Сергей Стерненко уже заявлял о том, что дело о третьем нападении на него остановлено, а заказчика просто перестали искать. 

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  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран
  • 4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставкурассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".

Станислав Стороженко
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