Стерненко: Дело по нападению на меня остановили, заказчика не ищут
По словам Стерненко, поиск заказчиков и организаторов нападения теперь может не происходить годами
Расследование нападения на общественного деятеля Сергея Стерненко, в результате которого погиб нападавший Иван Кузнецов, остановлено. Об этом сообщил Стерненко в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"По сообщению следователя, дело по третьему нападению на меня остановили. Формальным основанием для этого стало объявление в розыск за хулиганство (да, когда тебя пытаются лишить жизни по заказу, то это у нас "хулиганство") исполнителя Александра Исайкула", - написал он.
По словам Стерненко, остановка производства означает и остановку всех следственных действий, в том числе по выяснению, кто был заказчиком и организатором нападения, а также посредником. "Теоретически никакие следственные действия могут не проводиться теперь годами", - отметил общественный деятель.
Читайте также: Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко
При этом Стерненко утверждает, что просил прокурора выделить производство по нападавшему на него Исайкулу в отдельное, чтобы не останавливать основное расследование. Однако ему отказали и остановили именно главное производство.
Журналист LIGA.net обратился в Службу безопасности Украины и Офис генпрокурора за комментарием.
- 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко госпитализировали с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран, Исайкул выжил, но покинул Украину в 2019-м году.
- Экс-замгенпрокурора Виктор Трепак рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко. В апреле Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено "в любом случае".
- В мае 2020-го Кузнецову и Исайкулу было объявлено о подозрении в хулиганстве. В июне прокуратура закрыла дело против Кузнецова, суд отменил ему подозрение и не дал разрешение на задержание Исайкула.
- 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
- 15 июня Шевченковский райсуд отправил Стерненко под домашний арест на 60 дней. Суд сопровождался массовой акцией сторонников Стерненко, во время которой правоохранители избили и задержали нескольких активистов, не допустив к ним при этом Красный крест.
- 3 июля апелляционный суд Киева отклонил апелляцию Стерненко, оставив его под круглосуточным домашним арестом.
Читайте также: Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
Комментарии