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Стерненко: Дело по нападению на меня остановили, заказчика не ищут

12.07.2020, 16:37
Стерненко: Дело по нападению на меня остановили, заказчика не ищут - Фото
Сергей Стерненко (Скриншот видео Радио Свобода/Youtube)

По словам Стерненко, поиск заказчиков и организаторов нападения теперь может не происходить годами

Расследование нападения на общественного деятеля Сергея Стерненко, в результате которого погиб нападавший Иван Кузнецов, остановлено. Об этом сообщил Стерненко в Facebook.

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"По сообщению следователя, дело по третьему нападению на меня остановили. Формальным основанием для этого стало объявление в розыск за хулиганство (да, когда тебя пытаются лишить жизни по заказу, то это у нас "хулиганство") исполнителя Александра Исайкула", - написал он.

По словам Стерненко, остановка производства означает и остановку всех следственных действий, в том числе по выяснению, кто был заказчиком и организатором нападения, а также посредником. "Теоретически никакие следственные действия могут не проводиться теперь годами", - отметил общественный деятель.

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При этом Стерненко утверждает, что просил прокурора выделить производство по нападавшему на него Исайкулу в отдельное, чтобы не останавливать основное расследование. Однако ему отказали и остановили именно главное производство.

Журналист LIGA.net обратился в Службу безопасности Украины и Офис генпрокурора за комментарием.

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Марк Сировой
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