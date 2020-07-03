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Суд оставил Стерненко под круглосуточным домашним арестом

Суд оставил Стерненко под круглосуточным домашним арестом - Фото
Сергей Стерненко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
03.07.2020, 13:55

Суд отказался удовлетворить апелляцию общественного активиста Сергея Стерненко

Апелляционный суд Киева оставил под круглосуточным домашним арестом общественного деятеля Сергея Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве нападавшего на него Ивана Кузнецова. Об этом судьи заявили на сегодняшнем заседании.

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Стерненко готовы были взять на поруки ряд политиков и общественных активистов. В суде как потенциальные поручители в частности выступали экс-узник Кремля Владимир Балух, нардепы фракции Голос Ярослав Юрчишин, Кира Рудик, Роман Лозинский и другие. Сам же подозреваемый просил и вовсе отменить меру пресечения.

При этом, по словам Стерненко, за него хотели поручиться больше людей, чем присутствовало в здании суда, однако судьи ограничили число поручителей, хотя ранее и заверяли, что делать этого не будут.

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Судья зачитывал решение под недовольные крики присутствующих в зале сторонников подозреваемого. Судья добавил, что решение обжалованию не подлежит.

Решение апелляционного суда сам Стерненко считает следствием давления со стороны президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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Марк Сировой
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