Дело Стерненко. Суд рассматривает апелляцию на домашний арест - трансляция

Сегодня апелляционный суд Киева пересмотрит меру пресечения для подозреваемого в умышленном убийстве общественного деятеля Сергея Стерненко. Трансляцию из-под здания суда ведет hromadske.

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Стерненко не согласен с решением суда первой инстанции о домашнем ареста и намерен добиваться более мягкой меры.

У здания суда собрались сторонники подозреваемого и много правоохранителей. Стерненко заявил, что силовиков "даже больше, чем под Шевченковским судом". В общении с журналистами он спрогнозировал, что заседание может затянуться до вечера.

Нардеп Европейской солидарности Яна Зинкевич сказала журналистам под зданием суда, что по меньшей мере двое членов ее политсилы готовы взять Стерненко на поруки.

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