Апелляция Стерненко. На территории суда – десятки силовиков: видео

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Заседание началось в 11:00

Сегодня, 26 июня, в Киевском апелляционном суде началось рассмотрение апелляции бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко на круглосуточный домашний арест по резонансному делу о якобы умышленном убийстве одного из напавших на него в мае 2018 года.

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Главный фигурант дела пришел под здание суда, транслируя это в свой Facebook. На стриме видно, что на территории суда и еще на подступах к нему по адресу ул. Соломенская, 2А находятся по меньшей мере десятки силовиков – от охраны суда до Нацполиции и Нацгвардии.

"Больше даже, чем под Шевченковским судом", - отметил он.


Видео: Eve Nikolashvili

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12 июня на суде по мере пресечения для Стерненко произошли столкновения: фото, видео.

По данным ГО Фундація DEJURE, судья-докладчик – Лашевич В. М., другие судьи – Ященко М. А. и Рыбак И. О.

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Теги: Сергей Стерненко
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