Стерненко: СБУ завершила расследование, никаких следственных действий не было

Сергей Стерненко (Скриншот видео Радио Свобода/Youtube)

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Об этом в Facebook заявил Стерненко.

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"Ровно две недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня, даже когда мы не успели обжаловать ни меру пресечения, ни само подозрение, "следствие" заканчивают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд", - написал Стерненко.

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По его словам, за это время не было проведено никаких следственных действий: "При том, что когда прокурор просил мне дать арест, он ссылался как раз на то, что есть разные риски, потому что им нужно было провести ряд следственных действий".