Стерненко: СБУ завершила расследование, никаких следственных действий не было

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Об этом в Facebook заявил Стерненко.
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"Ровно две недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня, даже когда мы не успели обжаловать ни меру пресечения, ни само подозрение, "следствие" заканчивают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд", - написал Стерненко.
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По его словам, за это время не было проведено никаких следственных действий: "При том, что когда прокурор просил мне дать арест, он ссылался как раз на то, что есть разные риски, потому что им нужно было провести ряд следственных действий".
Он также напомнил, что апелляция на его арест будет 26 июня.
- 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран.
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4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставку, рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
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В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
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15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
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10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
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11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
- 23 июня Стерненко заявил, что Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на него.
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Владислав Сердюк