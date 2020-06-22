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Дело Стерненко. В пятницу суд рассмотрит апелляцию на домашний арест

Дело Стерненко. В пятницу суд рассмотрит апелляцию на домашний арест - Фото
Сергей Стерненко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
22.06.2020, 13:49

Заседание суда по жалобе на меру пресечения для бывшего главы одесского Правого сектора Сергея Стерненко состоится 26 июня в 11:00

Жалоба на меру пресечения, избранную для бывшего руководителя одесского Правого сектора Сергея Стерненко, будет рассмотрена в пятницу, 26 июня, в Киевском апелляционном суде. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Ранее Шевченковский районный суд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест по делу о якобы умышленном убийстве одного из напавших на него в мае 2018 года.

Заседание назначено на 11:00.

В состав суда войдут судья-докладчик Лашевич В.М., а также судьи Ященко М.А. и Рыбак И.О.

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран
  • 4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставкурассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
  • 15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
  • 10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

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Денис Юдин
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