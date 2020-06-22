Дело Стерненко. В пятницу суд рассмотрит апелляцию на домашний арест

Жалоба на меру пресечения, избранную для бывшего руководителя одесского Правого сектора Сергея Стерненко, будет рассмотрена в пятницу, 26 июня, в Киевском апелляционном суде. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Ранее Шевченковский районный суд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест по делу о якобы умышленном убийстве одного из напавших на него в мае 2018 года.
Заседание назначено на 11:00.
В состав суда войдут судья-докладчик Лашевич В.М., а также судьи Ященко М.А. и Рыбак И.О.
- 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран.
-
4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставку, рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
-
В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
-
15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
-
10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
-
11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Читайте также: Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко
Денис Юдин