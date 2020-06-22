Дело Стерненко. В пятницу суд рассмотрит апелляцию на домашний арест

Сергей Стерненко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Жалоба на меру пресечения, избранную для бывшего руководителя одесского Правого сектора Сергея Стерненко, будет рассмотрена в пятницу, 26 июня, в Киевском апелляционном суде. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Ранее Шевченковский районный суд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест по делу о якобы умышленном убийстве одного из напавших на него в мае 2018 года.

Заседание назначено на 11:00.

В состав суда войдут судья-докладчик Лашевич В.М., а также судьи Ященко М.А. и Рыбак И.О.

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