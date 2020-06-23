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Стерненко: Суд отменил подозрение одному из нападавших на меня

Стерненко: Суд отменил подозрение одному из нападавших на меня - Фото
Сергей Стерненко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
23.06.2020, 12:00

Экс-лидер Правого сектора в Одессе Сергей Стерненко также сообщил, что Шевченковский райсуд не дал разрешение на задержание второго подозреваемого

Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Об этом в Facebook сообщил Стерненко.

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По словам Стерненко, вчера судья Переческого райсуда Пидпалый "отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за $1000 напал на меня около моего дома". Кузнецов погиб при нападении от ранений, нанесенных Стерненко.

"Сегодня судья Шевченсковского районного суда Циктич не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17 марта 2019 бежал из Украины", - написал Стерненко.

Он напомнил, что апелляция на его арест будет 26 июня. В комментариях под постом Стерненко также обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой: "Как дела? Сколько стоит отмазывание титушек и заказчиков убийств".

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран
  • 4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставкурассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
  • 15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
  • 10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

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Владислав Сердюк
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