Стерненко: Суд отменил подозрение одному из нападавших на меня

Сергей Стерненко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Об этом в Facebook сообщил Стерненко.

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По словам Стерненко, вчера судья Переческого райсуда Пидпалый "отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за $1000 напал на меня около моего дома". Кузнецов погиб при нападении от ранений, нанесенных Стерненко.

"Сегодня судья Шевченсковского районного суда Циктич не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17 марта 2019 бежал из Украины", - написал Стерненко.

Он напомнил, что апелляция на его арест будет 26 июня. В комментариях под постом Стерненко также обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой: "Как дела? Сколько стоит отмазывание титушек и заказчиков убийств".

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