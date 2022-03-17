На сегодня согласовано девять гуманитарных коридоров: список
На сегодняшний день, 17 марта, согласовано девять гуманитарных коридоров. Об этом на брифинге сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
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В Донецкой области это маршрут Мариуполь – Запорожье.
"Мы обратились за согласованием этого маршрута и планируем отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для сбора людей из Мариуполя", – сказала министр.
В Киевской области запланирован маршрут из Бородянки в Житомир, а также из села Шевченково в Бровары.
Планируется доставка гуманитарной помощи в виде продуктов и медикаментов в Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марковцы и Опанасов.
В Харьковской области будет предоставляться гуманитарная помощь из Харькова в город Волчанск.
Детальнее о маршрутах гуманитарных коридоров:
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