На сегодня согласовано девять гуманитарных коридоров: список и маршруты

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук озвучила список и маршруты гуманитарных коридоров, запланированных на 23 марта. На сегодня согласовано девять гуманитарных коридоров в четырех областях.

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Донецкая область.

Из города Мариуполь в город Запорожье. Для эвакуации людей из Мариуполя в город Запорожье будут работать следующие маршруты:

Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27.

24 автобуса сейчас находятся на въезде в город Бердянск и с 09:00 до 10:00 будут поданы к площади напротив спорткомплекса для начала эвакуации.

Согласно достигнутым договоренностям, сегодня должны отпустить украинских водителей и работников ГСЧС, которых вчера захватили на блокпосту в городе Мангуш, сообщила Верещук. Если эти договоренности будут соблюдены, будут продолжены попытки работать еще по двум маршрутам:

- Мангушская община – Запорожье (место сбора: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена");

– Никольское – Запорожье (место сбора: школа №2, ул. Парковая, 23).

Также из Запорожья по гуманитарному коридору в Бердянск сейчас уже выехали 20 автобусов и бензовоз.

Запорожская область.

Из города Пологи в Запорожье. Место сбора – городской совет. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Запорожья, из города Гуляйполе в Запорожье. Место сбора – городской совет, ул. Шевченко, 15/2. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.

Киевская область.

Из поселка Большая Дымерка в Бровары. Место сбора – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Из поселка Богдановка в Бровары. Место сборов – сельсовет по улице Богдана Хмельницкого, 219. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Из города Бородянка в город Белая Церковь. Место сбора – улица Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.

Из села Светильня в Бровары. Место сбора – сквер им. Марченко. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары.

Луганская область.

Из города Рубежное в Бахмут. Место сбора – улица Чехова, 11.

Из поселка Нижнее в Бахмут. Место сбора – улица Парковая, 13.

Эти маршруты будут проходить по другим городам, где также будут делаться остановки для сбора людей:

- город Лисичанск, места сборов – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324;

– город Северодонецк – проспект Химиков, 28

– город Горское – ул. Гагарина, 13

Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из Бахмута.

Оксана Житнюк , Юрий Смирнов

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