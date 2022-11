На севере Крыма Россия восстанавливает старые и роет новые окопы: спутниковые фото

На севере временно оккупированного Крыма Россия восстанавливает старые и копает новые оборонительные сооружения. Соответствующие спутниковые снимки Planet Lab опубликовал в Twitter аналитик OSINT Бенджамин Питте.

"Думаю, этот тред вас удивит... Россия роет новые окопы в... Северном Крыму", – написал Питте.

Россия восстановила окопы возле КПП "Чонгар" между Крымом и Херсонской областью. Также были построены новые траншеи.

Это видно при сравнении снимков, сделанных 12 августа и 8 октября (все фото кликабельны).

Такая же ситуация и в северо-западной части Крыма, в районе Армянска. Старые траншеи ремонтируют и копают новые.

"На этом изображении мы видим, как экскаватор копает новую траншею", – отметил аналитик.

"Чуть севернее строятся другие позиции. В Новотроицком, например, вырыта огромная оборонительная позиция. Многочисленные другие позиции видны по всему региону. Они строят крепость", – написал Питте.

46.38075110, 34.30426222



