На севере Крыма Россия восстанавливает старые и роет новые окопы: спутниковые фото
На севере временно оккупированного Крыма Россия восстанавливает старые и копает новые оборонительные сооружения. Соответствующие спутниковые снимки Planet Lab опубликовал в Twitter аналитик OSINT Бенджамин Питте.
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"Думаю, этот тред вас удивит... Россия роет новые окопы в... Северном Крыму", – написал Питте.
Россия восстановила окопы возле КПП "Чонгар" между Крымом и Херсонской областью. Также были построены новые траншеи.
Это видно при сравнении снимков, сделанных 12 августа и 8 октября (все фото кликабельны).
Такая же ситуация и в северо-западной части Крыма, в районе Армянска. Старые траншеи ремонтируют и копают новые.
"На этом изображении мы видим, как экскаватор копает новую траншею", – отметил аналитик.
"Чуть севернее строятся другие позиции. В Новотроицком, например, вырыта огромная оборонительная позиция. Многочисленные другие позиции видны по всему региону. Они строят крепость", – написал Питте.
A little further north, other positions are being built. In Novotroits'ke, for example, a huge defensive position has been dug. Numerous other positions are visible throughout the region. They are building a fortress.— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022
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