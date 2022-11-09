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На севере Крыма Россия восстанавливает старые и роет новые окопы: спутниковые фото

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 23:41
На севере Крыма Россия восстанавливает старые и роет новые окопы: спутниковые фото - Фото
Спутниковые снимки Planet Lab

На севере временно оккупированного Крыма Россия восстанавливает старые и копает новые оборонительные сооружения. Соответствующие спутниковые снимки Planet Lab опубликовал в Twitter аналитик OSINT Бенджамин Питте.

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"Думаю, этот тред вас удивит... Россия роет новые окопы в... Северном Крыму", – написал Питте.

Россия восстановила окопы возле КПП "Чонгар" между Крымом и Херсонской областью. Также были построены новые траншеи.

Это видно при сравнении снимков, сделанных 12 августа и 8 октября (все фото кликабельны).

На севере Крыма Россия восстанавливает старые и роет новые окопы: спутниковые фото

На севере Крыма Россия восстанавливает старые и роет новые окопы: спутниковые фото

Такая же ситуация и в северо-западной части Крыма, в районе Армянска. Старые траншеи ремонтируют и копают новые.

"На этом изображении мы видим, как экскаватор копает новую траншею", – отметил аналитик.

На севере Крыма Россия восстанавливает старые и роет новые окопы: спутниковые фото

"Чуть севернее строятся другие позиции. В Новотроицком, например, вырыта огромная оборонительная позиция. Многочисленные другие позиции видны по всему региону. Они строят крепость", – написал Питте.

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Наталія Медведєва
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спутниковое фото Крым Чонгар армянск
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