Севастополь после атаки дронов: появилось два спутниковых фото за 1 ноября
Сделанные утром 1 ноября спутниковые снимки бухты в Севастополе показывают два российских фрегата класса "Адмирал Григорович" (проект 11356Р "Буревестник"), которые пришвартованы в порту. Фото сделаны после атаки дронов на корабли ЧФ РФ, их выложил швейцарский OSINT-энтузиаст Бенджамин Питте.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Снимки сделаны в 08:35 и 13:06 по киевскому времени.
Утром 29 октября воздушные и морские дроны атаковали российские корабли в Севастополе. Россияне признали только повреждения тральщика "Иван Голубец", но OSINT-расследователи говорят, что поражены еще как минимум два корабля, в том числе флагман ЧФ РФ "Адмирал Макаров".
Таких многоцелевых ракетных фрегатов у России в строю три единицы: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", еще три строится.
- 29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в "зерновой сделке" из-за атаки в Севастополе, но утром 2 ноября, после того как Турция, Украина и ООН согласовали дальнейший проход зерновозов, невзирая на демарш Кремля, якобы вернулась в сделку.
- ISW об атаке дронов в Севастополе – "пропорциональный ответ на ракетные удары по Украине".
Читайте также: "Это фантастика". Атака в Севастополе меняет ВМС: могут ли дроны вытеснить боевые корабли
Комментарии