Севастополь после атаки дронов: появилось два спутниковых фото за 1 ноября

Сделанные утром 1 ноября спутниковые снимки бухты в Севастополе показывают два российских фрегата класса "Адмирал Григорович" (проект 11356Р "Буревестник"), которые пришвартованы в порту. Фото сделаны после атаки дронов на корабли ЧФ РФ, их выложил швейцарский OSINT-энтузиаст Бенджамин Питте.

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Снимки сделаны в 08:35 и 13:06 по киевскому времени.

Утром 29 октября воздушные и морские дроны атаковали российские корабли в Севастополе. Россияне признали только повреждения тральщика "Иван Голубец", но OSINT-расследователи говорят, что поражены еще как минимум два корабля, в том числе флагман ЧФ РФ "Адмирал Макаров".

Таких многоцелевых ракетных фрегатов у России в строю три единицы: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", еще три строится.

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Євген Пилипенко

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