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11.01.2019, 13:48

На съезде партии Гриценко избрали кандидатом в президенты

На съезде партии Гриценко избрали кандидатом в президенты - Фото
Анатолий Гриценко (фото - LIGA.net)

Партия Гражданская позиция выдвинула Анатолия Гриценко кандидатом в президенты

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Сегодня на съезде партии Гражданская позиция было принято решение о выдвижении Анатолия Гриценко кандидатом на выборах президента. Об этом сообщает пресс-служба партии.

На съезде присутствовали 265 делегатов и более 70 приглашенных лиц, которые единогласно проголосовали за Гриценко.

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Гриценко заявил, что знает, как поднять страну и армию. "Я не подпишу ни одного популистского закона и международного соглашения, которое противоречит интересам страны", - сказал он.

29 января 2018 года по данным Социса, за Тимошенко проголосовали бы 14,4% из тех, кто пойдет на выборы, за Порошенко - 10,8%. За шоумена Владимира Зеленского готовы отдать голоса 9,4%. Четвертую-пятую позицию делят лидеры Гражданской позиции Анатолий Гриценко и Радикальной партии Олег Ляшко (соответственно 7,2% и 7,1%). 

Согласно другому опросу, проведенному фондом Деминициативы и центром Разумкова, среди кандидатов на президентский пост лидирует Тимошенко - 16,1%.

"Далее - Порошенко - 13,8%, Владимир Зеленский - 8,8%, Юрий Бойко - 8,4%, Анатолий Гриценко - 6,8%, Олег Ляшко - 6,9%, Евгений Мураев - 3,1%, Александр Шевченко - 2,9%, Святослав Вакарчук - 2,6%", - отмечается в сообщении.

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Теги: гражданская позиция, анатолий гриценко, выборы президента
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