На шести участках не дали провести национальный экзитпол

Иллюстративное фото (ЕРА)

На шести избирательных участках Украины во время второго тура президентских выборов не разрешили работать интервьюерам Национального экзитпола, который проводит Фонд Демократические инициативы и Киевский международный институт социологии. Об этом сообщил председатель Наблюдательного совета национального экзитпола-2019 Евгений Быстрицкий, передает Укринформ.

Он добавил, что такая ситуация – "неприятна" и произошла по причине "необразованности руководителей избирательных участков".

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"Это невежество, потому что экзитпол не работает внутри участков, а на выходе из них", – сказал Быстрицкий.

Экзитпол не провели или провели с опозданием, в частности, на участках в Закарпатье и Черкассах, уточнила PR-менеджер КМИС Татьяна Пясковская. Она также сообщила, что опросы проводятся на 300 участках, то есть по 150 для каждой социологической компании: КМИС и Центра Разумкова.

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