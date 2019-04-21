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21.04.2019, 17:55

На шести участках не дали провести национальный экзитпол

На шести участках не дали провести национальный экзитпол - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Ситуация "неприятная" и произошла по причине "необразованности руководителей избирательных участков", сказал глава Наблюдательного совета нацэкзитпола

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На шести избирательных участках Украины во время второго тура президентских выборов не разрешили работать интервьюерам Национального экзитпола, который проводит Фонд Демократические инициативы и Киевский международный институт социологии. Об этом сообщил председатель Наблюдательного совета национального экзитпола-2019 Евгений Быстрицкий, передает Укринформ.

Он добавил, что такая ситуация – "неприятна" и произошла по причине "необразованности руководителей избирательных участков".

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"Это невежество, потому что экзитпол не работает внутри участков, а на выходе из них", – сказал Быстрицкий.

Экзитпол не провели или провели с опозданием, в частности, на участках в Закарпатье и Черкассах, уточнила PR-менеджер КМИС Татьяна Пясковская. Она также сообщила, что опросы проводятся на 300 участках, то есть по 150 для каждой социологической компании: КМИС и Центра Разумкова.

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Теги: выборы, экзитпол
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