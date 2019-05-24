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24.05.2019, 14:50

На Синоде ПЦУ не стали менять устав

На Синоде ПЦУ не стали менять устав - Фото
Епифаний (фото - АП)

Синод ПЦУ решил, что церковь будет руководствоваться уставом, принятым при предоставлении томоса

Синод ПЦУ решил, что церковь будет руководствоваться уставом, принятым при предоставлении Томоса. Из 12 членов Синода это решение не поддержал только Филарет. Об этом сообщил журналистам предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний по результатам заседания Синода, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы были практически единогласны в предыдущих решениях, но последнее решение (по уставу) не было подписано только патриархом Филаретом", - сказал он.

Епифаний также сообщил, что Филарета не удалось убедить в том, что Киевского Патриархата юридически не существует, так как он лег в основу ПЦУ.

"Мы дискутировали, убеждали, но все увидели, что Святейший патриарх Филарет, к сожалению, остается при своем мнении", - пояснил Епифаний. Он также отметил, что патриарх Филарет не поддержал решение Синода о полной поддержке Предстоятелю митрополиту Епифанию.

Филарет в интервью журналистам заявил, что некоторые решения Синода были направлены на уничтожение Киевского патриархата и он будет выполнять только те решения, которые не идут во вред церкви.

Сегодня под Софийским собором в Киеве прошла акция поддержки почетного патриарха Филарета.

На акции присутствовали правоохранители.

Участников – около сотни, они пришли с плакатами с надписями "Филарет мы за тебя", "Наш патриарх – Филарет" и другими.

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Теги: филарет, епифаний, пцу
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