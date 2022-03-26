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На Слобожанщине ВСУ сбили российский бомбардировщик и беспилотник

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 17:57
На Слобожанщине ВСУ сбили российский бомбардировщик и беспилотник - Фото
Сбитый БПЛА Байрактар (источник - твиттер Шушан Степанян)
Зенитно-воздушное командование подразделения Воздушных Сил Украины в зоне боевой ответственности "Восток" сообщило о двух сбитых вражеских объектах.

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В полночь силами ПВО был сбит бомбардировщик РФ, а днём украинские военные уничтожили БПЛА. 
"Отплатим за каждый удар. Работаем дальше", – написали военные. 

За 31 день вторжения РФ, армия российского диктатора потеряла 16 100 личного состава, 561 танк, 115 самолетов, 1625 БТРов, 125 вертолётов и 53 БПЛА. 

Анна Чуданова
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