На Слобожанщине ВСУ сбили российский бомбардировщик и беспилотник
26.03.2022, 17:57
Сбитый БПЛА Байрактар (источник - твиттер Шушан Степанян)
Зенитно-воздушное командование подразделения Воздушных Сил Украины в зоне боевой ответственности "Восток" сообщило о двух сбитых вражеских объектах.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В полночь силами ПВО был сбит бомбардировщик РФ, а днём украинские военные уничтожили БПЛА.
"Отплатим за каждый удар. Работаем дальше", – написали военные.
За 31 день вторжения РФ, армия российского диктатора потеряла 16 100 личного состава, 561 танк, 115 самолетов, 1625 БТРов, 125 вертолётов и 53 БПЛА.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии