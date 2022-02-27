На Сумщине россияне ворвались в продуктовый магазин и воруют еду. Видео
27.02.2022, 12:23
Источник: Телерадиостудия МО Украины Бриз
В Сумской области в городе Тростянец зафиксировали, как оккупанты грабят продуктовый магазин. Записью поделились на ФБ-странице Министерства обороны Украины.
"РуССкие Асвабадители ...украинских магазинов. Тростянец. Украина. 2022. "Русский мир" шагает по планете. Начал с Украины", – говорится в сообщении.
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