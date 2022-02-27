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На Сумщине россияне ворвались в продуктовый магазин и воруют еду. Видео

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 12:23
На Сумщине россияне ворвались в продуктовый магазин и воруют еду. Видео - Фото
Источник: Телерадиостудия МО Украины Бриз

В Сумской области в городе Тростянец зафиксировали, как оккупанты грабят продуктовый магазин. Записью поделились на ФБ-странице Министерства обороны Украины.

"РуССкие Асвабадители ...украинских магазинов. Тростянец. Украина. 2022. "Русский мир" шагает по планете. Начал с Украины", – говорится в сообщении.

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Катерина Амеліна
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воровство русские военные вторжение в украину
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