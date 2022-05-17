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На территории Украины находится 106 российских БТГ, большая часть на юге – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 02:28
На территории Украины находится 106 российских БТГ, большая часть на юге – Пентагон - Фото
Пентагон (Фото: pixabay.com)

По состоянию на 16 мая на территории Украины находится 106 российских батальонно-тактических групп. Об этом сообщает Министерство обороны США.

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"День 82. Мы утверждаем, что у россиян сейчас 106 действующих БТГ на территории Украины", – сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

Он отметил, что российские войска сгруппированы в географические группы: восточная, центральная, западная и южная группировки.

По словам чиновника Минобороны США, 106 российских БТГ разбросаны по группировкам, и каждая имеет разный размер.

"В восточной группировке больше 20 БТГ, но не все они на территории Украины", – сказал представитель Пентагона.

Он добавил, что в центральной группировке войск – чуть меньше 20 БТГ и все они находятся на территории Украины.

По информации Пентагона, наиболее крупная группировка российских войск – южная, в нее входят более 50 БТГ.

"Если вы нарисуете что-то вроде овала между Великой Новоселкой, Запорожьем, Херсоном, вплоть до севера Крыма, вверх по побережью Азовского моря, у вас в основном будет эта южная группировка. Так вот, у них там больше всего войск", – сказал представитель Минобороны США.

Он подчеркнул, что у США нет точных данных о боеспособности и готовности каждой из российских БТГ.

"Мы оцениваем, что это боевые БТГ, то есть они участвуют в операциях против украинцев. Насколько хорошо они это делают, опять же, мы просто не знаем. Мы знаем, что россияне продолжают нести потери. Они продолжают ежедневно терять технику и системы в боях", – сказал чиновник Пентагона.

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Наталия Медведева
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