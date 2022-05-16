Оккупанты к северу от Харькова пытаются сдержать наступление ВСУ – сводка Генштаба

На Слобожанском направлении российский агрессор пытается сдерживать наступление Сил обороны Украины к северу от Харькова и предотвратить их выход на государственную границу Украины. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

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Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия сосредоточил на Донецком направлении.

На Слобожанском направлении враг пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от Харькова и предотвратить их выход на госграницу. Ведет подготовку к наступательным действиям силами подразделений, сосредоточенных в районе Изюма.

Усилия авиации противника сосредоточены на поражении объектов в Восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Слобожанском направлении враг усиливает группировку войск подразделениями специального назначения и противовоздушной обороны.

На Харьковском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Враг пытался вести боевые действия в направлении населенного пункта Тернова, успеха не имел.

На Славянском направлении противник пытается восстановить наступление.

В результате удара Сил обороны по вражеским складам в Изюме уничтожен значительный запас боеприпасов.

На Донецком направлении противник применяет против украинских защитников минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию.

На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Шандриголово. В направлении населенного пункта Лиман успеха не имеет, пытается усилить группировку своих войск.

На Северодонецком направлении оккупанты вели бои в районе населенного пункта Боровское, понесли потери.

На Авдеевском направлении враг действовал в направлении населенного пункта Сухая Балка. Совершил обстрелы отдельных позиций Сил обороны кассетными боеприпасами.

На Бахмутском направлении противник ведет боевые действия в районах населенных пунктов Тошковка и Пилипчатино. В районе Горного российские оккупанты понесли потери и отошли.

На Кураховском направлении враг наступал в районе Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел.

В Мариуполе основные усилия противник сосредоточил на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времьевка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. Нанес авиационный удар по населенному пункту Малиновка. Принимает меры по логистическому обеспечению войск.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не проводил. Производил обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Шевченково и Нововоронцовка.

Силы обороны Украины ударили по полевому складу боеприпасов противника в районе населенного пункта Давыдов Брод.

15 мая 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины вышел на участок государственной границы с Россией в Харьковской области.

Вадим Ребрина

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