На ТВ покажут фильм об убийстве Гандзюк

Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)

С 26 по 29 марта на нескольких каналах будут транслировать фильм об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщил в Facebook адвокат Маси Найем.

"… последние восемь месяцев задаемся вопросом кто заказал убийство Кати Гандзюк. Журналисты–расследователи из Слідство.Інфо восемь месяцев анализировали и сопоставляли факты, которые сами раздобыли, чтоб дать ответ на этот вопрос", - написал он.

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Найем уточняет, что фильм будет показан 26 марта в 21:00 на 24 канале; 27 марта в 21:15 – на канале Перший:UA; 28 марта в 23:15 на Hromadske.UA и 29 марта в 18:00 еще раз на Hromadske.UA.

25 марта журнулисты опубликовали анонс фильма. Согласно собранным в нем данным, подозреваемый в организации убийства Гандзюк Игорь Павловский активно созванивался с херсонскими правоохранителями в день покушения на активистку, а также в другие "горячие" для расследования даты.