Дело Гандзюк. Подозреваемый часто звонил в полицию: Слідство.Інфо

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Журналисты из собственных источников получили данные о телефонных соединениях Павловского за полгода до его задержания

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Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Игорь Павловский активно созванивался с херсонскими правоохранителями в день покушения на активистку, а также в другие "горячие" для расследования даты. Об этом говорится в фильме-расследовании Слідство.Інфо - "Гандзюк: системное убийство".

По данным журналистов, правоохранители узнали о вероятном участии Павловского в организации нападения во время допросов нападающих в августе прошлого года, но арестовали его только через два с половиной месяца, когда дело передали в Киев.

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Слідство.Інфо заявляет, что его журналисты из собственных источников получили данные о телефонных соединениях Павловского за полгода до его задержания. Среди его контактов в "горячие" для следствия даты есть работники прокуратуры, полиции и СБУ.

Сообщается, что день нападения, утром 31 июля, Павловский звонил председателю Чаплинский межрайотдела СБУ Антону Запорожцу, который живет в доме, где жила Екатерина. От комментариев журналистам Запорожец отказался.

Кроме того, по данным журналистов, с дня нападения на активистку - в течение лета и осени прошлого года Павловский почти 30 раз контактировал с главой межрайотдела СБУ в Олешковской районе Борисом Плахутой.

Слідство.Інфо пишет, что 1 августа у Павловского было три телефонных разговора с тогдашним начальником Новокаховского полиции Сергеем Сидоренко, которому подчиняется Олешковская полиция.

И Плахута, и Сидоренко отказались комментировать эту информацию журналистам.

По данным журналистов, с руководителем Новокаховского прокуратуры Александром Королем Павловский созванивался более 160 раз в течение полугода. 

Король сказал Слідство.Інфо, что общался с Павловским потому, что тот был помощниклм депутата, и делу Гандзюк с ним не обсуждал.

Кроме того,  журналистам заявляют, что летом 2018-го Павловский почти 80 раз контактировал с зампрокурора Херсонской областной прокуратуры Константином Шабуняевим. Как сообщил чиновник, они общались только по работе. По информации журналистов, Павловский и Шабуняев общались и в нерабочее время.

Слідство.Інфо также сообщает, что нардеп Николай Паламарчук сказал, что Павловский не мог обращаться в милицию, потому что у него нет таких полномочий.

В полиции и Службе безопасности Херсонской области Слідству.Інфо сообщили, что не получали ни одного запроса от Павловского течение 2018 года. В прокуратуре предоставить такой информации не смогли.

Журналисты пишут, что по мере расследования контакты Павловского менялись. Сначала он общался в основном с представителями полиции, а в конце августа, когда нападающих задержали, созванивался с начальником местной колонии Александром Гусаревым. Журналистам Гусарев сказал, что не знает Павловского и не общался с ним.

Руководители правоохранительных органов Херсонщины отказали Слідству.Інфо в интервью по делу Гандзюк.

31 июля в лицо Ганздюк плеснули серной кислотой. 4 ноября она умерла.

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Теги: игорь павловский, Екатерина Гандзюк, Слідство.Інфо
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