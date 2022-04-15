На востоке российские войска совершили одну атаку: уничтожено 22 оккупанта и техника
15 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска совершили одну атаку. Украинская артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Восток".
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В ходе боев украинские воины уничтожили:
личного состава – 22 человека;
танков – 1;
артиллерийских систем – 1;
автомобильной техники – 1;
БПЛА – 2;
специальной техники – 1.
Штаб операции объединенных сил сообщает, что военнослужащие ООС в течение текущих суток успешно отбили 10 атак врага.
Украинские защитники уничтожили три танка, три артиллерийские системы, одну единицу специальной техники, две единицы автомобильной техники, также уничтожили один БТР и еще один захватили.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.
- Согласно сводке Генштаба ВСУ, в течение текущих суток обстановка на всех направлениях существенных изменений не претерпела.
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