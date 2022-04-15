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На оккупированных территориях россияне пытаются имитировать выборы — Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 19:36
На оккупированных территориях россияне пытаются имитировать выборы — Генштаб ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В течение текущих суток обстановка на всех направлениях существенных изменений не претерпела. В отдельных населенных пунктах российские оккупанты пытаются имитировать выборы и незаконно назначать "органы местного самоуправления" из числа лояльных местных жителей. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 15 апреля. 

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Враг не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры и пытается вести наступление на отдельных направлениях.

Продолжаются авиационные удары по Мариуполю. Продолжается частичная блокада Харькова.

На Донецком направлении противник пытался штурмовать Марьинку. В Генштабе говорят, что безуспешно. 

Российские диверсионно-разведывательные группы для проведения диверсий на территории Украины похищают или под угрозой физической расправы забирают у местных жителей автомобили и одежду.

С целью подавления сопротивления оккупанты проводят фильтрационные мероприятия и поиск лиц, относившихся к военной службе.

Во временно занятых врагом районах Луганской области фиксируется использование зданий и близлежащих территорий общеобразовательных учреждений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники.

"В отдельных населенных пунктах враг пытается имитировать выборы и незаконно назначать "органы местного самоуправления" из числа местных жителей, лояльных оккупационным властям", – говорится в сообщении. 

Подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные оборонные рубежи, наносить врагу потери и постепенно освобождать населенные пункты от войск российских захватчиков, отмечают в Генштабе. 

Вадим Ребрина
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Генштаб ВСУ война сводка
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