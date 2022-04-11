На востоке украинские бойцы уничтожили 92 оккупанта, 24 автомобиля, вертолет и три БПЛА
Сегодня российские оккупанты в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" совершили одну атаку. Украинская артиллерия наносила удары по скоплению личного состава и техники РФ, сообщает пресс-служба ОТГ "Восток".
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В ходе боев украинские воины уничтожили:
- личного состава – 92 человека;
- танков – 1;
- БТР/БМП – 3;
- артиллерийских систем – 3;
- автомобильной техники – 24;
- вертолетов – 1;
- БПЛА – 3.
Штаб ООС сообщает, что в течение текущих суток было успешно отбито шесть атак врага.
Украинские защитники уничтожили четыре танка, пять единиц бронированной и 26 единиц автомобильной техники, восемь артиллерийских систем противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата врага.
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