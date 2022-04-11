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На востоке украинские бойцы уничтожили 92 оккупанта, 24 автомобиля, вертолет и три БПЛА

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 21:24

Сегодня российские оккупанты в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" совершили одну атаку. Украинская артиллерия наносила удары по скоплению личного состава и техники РФ, сообщает пресс-служба ОТГ "Восток".

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В ходе боев украинские воины уничтожили:

  • личного состава – 92 человека;
  • танков – 1;
  • БТР/БМП – 3;
  • артиллерийских систем – 3;
  • автомобильной техники – 24;
  • вертолетов – 1;
  • БПЛА – 3.

Штаб ООС сообщает, что в течение текущих суток было успешно отбито шесть атак врага.

Украинские защитники уничтожили четыре танка, пять единиц бронированной и 26 единиц автомобильной техники, восемь артиллерийских систем противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата врага.

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Вадим Ребрина
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