На востоке украинские бойцы уничтожили 92 оккупанта, 24 автомобиля, вертолет и три БПЛА

Сегодня российские оккупанты в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" совершили одну атаку. Украинская артиллерия наносила удары по скоплению личного состава и техники РФ, сообщает пресс-служба ОТГ "Восток".

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В ходе боев украинские воины уничтожили:

личного состава – 92 человека;

танков – 1;

БТР/БМП – 3;

артиллерийских систем – 3;

автомобильной техники – 24;

вертолетов – 1;

БПЛА – 3.

Штаб ООС сообщает, что в течение текущих суток было успешно отбито шесть атак врага.

Украинские защитники уничтожили четыре танка, пять единиц бронированной и 26 единиц автомобильной техники, восемь артиллерийских систем противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата врага.

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Вадим Ребрина

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