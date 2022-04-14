На востоке украинцы продолжают уничтожать оккупантов и их вооружение: потери за сутки
14.04.2022, 22:41
Фото: 93-я ОМБр
Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили шесть атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
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14 апреля украинские защитники уничтожили четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевые машины пехоты и одну артиллерийскую систему противника.
Согласно сообщению оперативно-тактической группировки "Восток", российские войска совершили четыре атаки, продолжаются бои.
Украинские защитники уничтожили 30 человек личного состава, два танка, один гусеничный вездеход-тягач, одну артиллерийскую систему.
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